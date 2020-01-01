محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط عاطلين تخصصا في سرقة المساكن بأسلوب التسلق.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب التسلق"، مُتخذان من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهما تم ضبط جميع المسروقات، وبمواجهتهما أقرا بما جاء باعترافات المتهمان، وأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 8 جرائم.. سقوط عصابة تخصصت في سرقة المساكن بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.