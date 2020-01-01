لمدة 6 ساعات.. تحويلات مرورية بمصر الجديدة لإنهاء أعمال الرصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
أعلنت الإدراة العامة لمرور القاهرة، أنها ستجري تحويلات مرورية بشارع عمر بن الخطاب وتقاطعه مع شارع الثورة لإنهاء أعمال الرصف بمحور الثورة بمصر الجديدة.
وأضافت الإدارة في بيان لها،اليوم الأربعاء، أنها سيتم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية .. وذلك بمناسبة القيام بأعمال مشروع تطوير محاور مناطق مصر الجديدة ، وإجراء تحويلة مرورية بشارع عمر بن الخطاب وتقاطعه مع شارع الثورة لإنهاء أعمال الرصف بمحور الثورة.
وأكدت الإدارة في بيانها، ان التحويلات ستكون على النحو التالى:
سيتم تحويل حركة المرور بشارع عمر بن الخطاب القادم من مناطق شارع الحرية إتجاه الثورة يساراً إلى شارع المفتشين فيميناً إلى شارع إبراهيم الشيخ فمحور الثورة مرة أخرى وذلك من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020 إلى الساعة 6 صباح الخميس الموافق 2/1/2020 .
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