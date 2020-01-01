مصر | عارية وبها أثار إطفاء سجائر.. تفاصيل جديدة في واقعة جثة طفلة العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عارية وبها أثار إطفاء سجائر.. تفاصيل جديدة في واقعة جثة طفلة العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة العجوزة بشمال الجيزة، التحقيقات حول واقعة العثور على جثة "طفلة" بشارع أرض اللواء بالعجوزة، فيما رصدت كاميرات المراقبة، مرور أحد الأشخاص بذات الشارع يحمل كيسًا بلاستيكيًا أسود اللون وبعد بضع دقائق رصدت خروجه دون الكيس ولم تحدد ملامحه لبعد المسافة، فيما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفلة يتراوح عمرها ما بين سنتين و3 سنوات وأن اثنين من الأهالي عثرا على الجثة عارية بدون ملابس بشارع أرض اللواء بمنطقة العجوزة وبها آثار ضرب وكدمات بمناطق متفرقة بجسدها، بالإضافة لآثار إطفاء سجائر بجسدها، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وأمرت نيابة العجوزة، انتداب الطب الشرعي، للتشريح والتصريح بالدفن.

تعود بداية الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من أهالي منطقة أرض اللواء بالعجوزة، يفيد بالعثور على جثة طفلة ملقاة بأحد الشوارع وبالجثة أثار ضرب وكدمات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.