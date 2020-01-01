مصر | ضبط 5236 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5236 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، حملات على مستوي الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 5236 مخالفة مرورية تنوعت ما بين ضبط 134 مخالفة سير بدون رخصة تسيير، 1797 مخالفة تجاوز السرعة المقررة " رادار"، الكشف عن 165 حالة تعاطي المخدرات "33 إيجابي، 132 سلبي".

كما تم إزالة 39 موقف عشوائي، 3 إنتظار خاطئ، 1896 تصالح فوري، 14 مخالفات دراجات نارية، 1188 مخالفة متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتولي النيابة التحقيق.