مصر | بمناسبة أعياد الميلاد.. "الداخلية" تكثف الحملات المرورية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة أعياد الميلاد.. "الداخلية" تكثف الحملات المرورية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، من تواجدها ونشر الأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث، تزامنا مع أعياد الميلاد.

ويكثف رجال مباحث المرور، تواجدهم بالمواقف تحت إشراف العميد فواد الطيب مدير المباحث، كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية بالتواجد المروري وشن الحملات على المخالفين.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتواجد المروري الجدي والفعال على الطرق السريعة لتسيير وتسيهل الحركة المرورية تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.