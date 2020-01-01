أخبار مصر | مصدر بالتعليم: بدء استخدام طلاب أولى ثانوي لـ"التابلت" يناير الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالتعليم: بدء استخدام طلاب أولى ثانوي لـ"التابلت" يناير الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعددت أسئلة طلاب الصف الأول الثانوي حول موعد استخدام "التابلت"، خاصة أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، قد أعلن أن امتحانات الصف الأول الثانوي والتى تجري 11 يناير الجارى سوف تكون "ورقية"، فى هذا السياق تواصلت "الخليج 365" مع مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم كى يكشف عن موعد استخدام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي عقب تسليمه للمديريات.



وقال المصدر لـ"الخليج 365" إن طلاب الصف الأول الثانوي سوف يبدأون فى استخدام التابلت عقب إنتهاء إمتحانات شهر يناير، مشيرًا إلى أن الإمتحانات التى تأتى بعد شهر يناير سوف تكون على التابلت وليست ورقية وأن قرار وزير التربية والتعليم بعقد الإمتحانات ورقية للصف الأول الثانوي يقتصر على إمتحانات شهر يناير فقط.

