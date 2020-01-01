أخبار مصر | التعليم توزع تابلت الصف الأول الثانوي على 8 محافظات (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم توزع تابلت الصف الأول الثانوي على 8 محافظات (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأثبت تقرير صادر عن الوزارة أن تم التوزيع على محافظة القليوبية يوم الاحد الموافق 29 ديسمبر الماضي، بينما تم التوزيع على محافظة الشرقية يوم 29 ديسمبر الماضي، وأضافت الاحصائية أنه تم التوزيع على محافظات (الشرقية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية) يوم الاثنين الماضي الموافق 30 ديسمبر، بينما تم التوزيع على محافظة الجيزة أمس الثلاثاء الموافق الموافق 31 ديسمبر، بينما تم التوزيع اليوم الاربعاء الموافق 1 يناير لعام 2020 على محافظة الدقهلية، وأضاف التقرير الذي حصلت عليه "الخليج 365" أنه سوف يتم التوزيع على محافظة الاسكندرية غدًا الخميس الموافق 2 يناير لعام 2020.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي توزيع التابلت على محافظات جمهورية مصر العربية، وحصلت "الخليج 365" على إحصائية التوزيع من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.