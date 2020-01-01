أخبار مصر | نائب وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي إلى رئيس الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي إلى رئيس الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، غدا الخميس، إلى جمهورية الكونغو برازافيل، في زيارة يرافقه خلالها السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة ليبيا.

حيث من المقرر أن يسلم لوزا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونغو برازافيل ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.