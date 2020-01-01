أخبار مصر | تحويلات مرورية بسبب أعمال رصف محور الثورة بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحويلات مرورية بسبب أعمال رصف محور الثورة بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الادارة العامة لمرور القاهرة عن إجراء تحويلات مرورية بشارع عمر بن الخطاب وتقاطعه مع شارع الثورة لإنهاء أعمال الرصف بمحور الثورة بمصر الجديدة.

وقال بيان للإدارة العامة لمرور القاهرة، إنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية ، وذلك بمناسبة القيام بأعمال مشروع تطوير محاور مناطق مصر الجديدة وإجراء تحويلة مرورية بشارع عمر بن الخطاب وتقاطعه مع شارع الثورة لإنهاء أعمال الرصف بمحور الثورة.

وأضاف أنه سيتم تحويل حركة المرور بشارع عمر بن الخطاب القادم من مناطق شارع الحرية إاتجاه الثورة يسارًا إلى شارع المفتشين فيمينًا إلى شارع إبراهيم الشيخ فمحور الثورة مرة أخرى وذلك من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020 إلى الساعة 6 صباح الخميس الموافق 2/1/2020 .