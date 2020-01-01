أخبار مصر | القومي للإعاقة يحتفل باليوم العالمي للغة برايل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للإعاقة يحتفل باليوم العالمي للغة برايل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، غدا الخميس، إحتفالية مولد لويس برايل، مخترع الكتابة بطريقة برايل وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للغة برايل".

يشهد الإحتفالية الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واللواء هاني أحمد نبيه الأمين العام المساعد للمجلس وتتضمن الإحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن حياة لويس برايل وعرض لتجربة الفنان فاقد البصر أحمد ناجي بعنوان "كن كفيفيا.. خليك مكاني" وهو يعد أول فنان تشكيلي كفيف في مصر.

كما تتضمن الإحتفالية كلمة للدكتورة رانيا الوحش مديرة التدريب والتطوير بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وعرض لكود الإتاحة الهندسي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال كلمة ممثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وعرض للنائب خالد حنفي عضو مجلس النواب عن أهمية الإتاحة المكانية والتكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وعرض بعنوان "المعرفة عند أطراف أصابعك" من خلال الدكتور أحمد فاروق الحاصل على الدكتوراه في التكنولوجيا المساعدة وتشمل الإحتفالية في ختامها عروض فنية يقدمها بعض فاقدي البصر.

وقال بيان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن إحتفال العالم ومصر بــ "اليوم العالمى للغة برايل" يهدف إلى تشجيع فاقدي البصر أو من يعانون من ضعف حاد به على القراءة والكتابة وتوطيد تواجدهم الفعلي فى مجتمعاتهم، بالإضافة إلى إتاحة المجال للتعرف على المشاكل التى قد يواجهونها.

