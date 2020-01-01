أخبار مصر | الأكاديمية الوطنية للتدريب تستضيف وزير التنمية المحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكاديمية الوطنية للتدريب تستضيف وزير التنمية المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الذي التقى بنواب المحافظين الجدد ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبي المكثف لهم.

وبدأ اللواء محمود شعراوي المحاضرة بالترحيب بالنواب الجدد، مشددا على ثقل المسئولية التي وكلت إليهم، وأهمية دور كل نائب ومحافظته في مواجهة وحل المشكلات والتطوير المستمر.

وعرض اللواء محمود شعراوي محاور الوزارة ودورها في التنسيق بين الوزارت والمحافظات، وتقديم الخدمات المحلية وتطبيق اللامركزية والحوكمة، والتطوير المستمر لرؤية الوزارة وتطوير هيكلها التنظيمي، وتنسيقها مع اللجان المختصة في مواجهة التعديات والمخالفات، والاهتمام بالكوادر البشرية وتدريبها وتطويرمنظومة التخطيط.

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وكما أكد على ضرورة ملامسة أرض الواقع والتفاعل مع المواطنين، والصبر في حل المشكلات، والتعاون مع الإعلام فيما يخص مصلحة الوطن والمواطنين، والبحث عن الأفكار والمبادرات لصالح المواطنين وتنفيذها.

وجاء البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.

يذكر أنه تم إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.