أخبار مصر | حملة مكثفة لأحياء القاهرة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة مكثفة لأحياء القاهرة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة القاهرة، شن حملاتها المكثفة لرفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع كل في نطاق حيه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية المنشودة وتجنب التكدسات أوقات الذروة، على أن يتم ايداع السيارات بمخازن المحافظة المخصصة لذلك بطريق الاوتوستراد.

وشدد محافظ القاهرة، أمس، على رؤساء الأحياء برفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع كل في نطاق حيه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق علي أن يتم إيداع السيارات بمخازن المحافظة المخصصة لذلك بطريق الأتوتوستراد.

وأوضح، أنه لا يتم السيارة لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة، وفي حالة عدم تقدم احد لاسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علني بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.