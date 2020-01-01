شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: 44 قافلة بيطرية مجانية عالجت 5704 حيوانًا خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنظيم 44 قافلة بيطرية مجانية خلال 2019، أسفرت عن تسجيل وترقيم وعلاج 5704 حيوان وعلاج 47109 من الدواجن بكل مدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

ووجه المحافظ مديرية الطب البيطري بزيادة عدد القوافل خلال العام الجاري، واستمرارها بكل مدن وقرى المحافظة بالمجان، ومواكبة التطورات في مجال العلاج البيطرى والكشف بالأساليب الحديثة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها.