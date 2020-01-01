شكرا لقرائتكم خبر عن «خدمة المواطنين» بالشرقية تتلقي 1005 شكوى خلال شهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الشرقية استقبال خدمة المواطنين بالديوان العام، لـ ١٠٠٥ شكوى من المواطنين خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تم حل ٨٨٧ شكوى منها، وجاري حل ١١٨، وذلك في إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأوضح إبراهيم منصور، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، أنه تم حل 88 % من تلك الشكاوى، من خلال التنسيق مع مراكز ومدن المحافظة، والمديريات والمصالح الحكومية، لافتاً إلى أنه جاري العمل على إنهاء ١١٨ حالة متبقية، مؤكداً على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين طبقاً لتوجيهات محافظ الشرقية، لافتاً إلى أن بحث الشكوى يستغرق بعض الوقت، وأن إدارة خدمة المواطنين تعمل بشكل جديد في التواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وحل المشكلات في أقل وقت ممكن.

وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين، أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال شهر ديسمبر الماضي 2019، تنوعت بين بناء بدون ترخيص، وإزالات بأنواعها، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه شرب وصرف صحي، وتوصيل كهرباء، وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي يد، وتظلمات من بعض الموظفين.