شكرا لقرائتكم خبر عن «خدمة المواطنين» بالشرقية تتلقي 1005 شكوى خلال شهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة الشرقية استقبال خدمة المواطنين بالديوان العام، لـ ١٠٠٥ شكوى من المواطنين خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث تم حل ٨٨٧ شكوى منها، وجاري حل ١١٨، وذلك في إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وأوضح إبراهيم منصور، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، أنه تم حل 88 % من تلك الشكاوى، من خلال التنسيق مع مراكز ومدن المحافظة، والمديريات والمصالح الحكومية، لافتاً إلى أنه جاري العمل على إنهاء ١١٨ حالة متبقية، مؤكداً على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين طبقاً لتوجيهات محافظ الشرقية، لافتاً إلى أن بحث الشكوى يستغرق بعض الوقت، وأن إدارة خدمة المواطنين تعمل بشكل جديد في التواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وحل المشكلات في أقل وقت ممكن.
وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين، أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال شهر ديسمبر الماضي 2019، تنوعت بين بناء بدون ترخيص، وإزالات بأنواعها، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه شرب وصرف صحي، وتوصيل كهرباء، وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي يد، وتظلمات من بعض الموظفين.
كانت هذه تفاصيل خبر «خدمة المواطنين» بالشرقية تتلقي 1005 شكوى خلال شهر ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.