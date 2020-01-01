شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «صناعة النواب» يقدم طلب إحاطة لـ«مدبولي» لإنشاء قرية ذكية في الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب احاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنشاء قرية ذكية متطورة بالإسكندرية.

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وأوضح «عامر» أن المنطقة التكنولوجية الموجودة حاليا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والتى تعد القرية الذكية الأولى التي تم إنشاؤها بمحافظة الإسكندرية، باعتبارها خطوة في طريق التوسع في استخدام التكنولوجيا لا وجود لها من الاساس الامر الذي يتطلب العمل على انشاء قرية جديدة بدلا منها أو تفعيلها لخلق نماذج من فرص العمل الغير تقليدية التي من شانها النهوض بالمستوي الحضاري للاسكندرية الذي يشهد انحدار شديد لهجرة اعداد ضخمة من شبابها إلى القاهرةً بحثا عن هذة النوعية من فرص العمل خاصة من المتفوقين علمياً.

ولفت إلى أن القرية الذكية بالإسكندرية تم افتتاحها في عام 2016 وهى أول قرية ذكية تنشأ في الاسكندرية على مساحة 30 فدانا، وفق المشروع الاكبر الذي أعدته وزارة الاتصالات تحت مظلة شركة «واحات السيلكون» وتضم القرية الذكية مراكز بحثية ومصانع إلكترونية، ومراكز للإبداع والتميز لتشجيع الشباب على إنشاء شركات لريادة الأعمال، بالإضافة للخطوط الخاصة بإنتاج الإلكترونيات وتتراوح نسبة الاشغال بها مابين 60 إلى 70 % فيما يخص خدمة الصناعة، كما توفر القرية حضانات للشباب للمساهمة في تأسيس شركات حديثة وتسويق المنتج فيما بعد كما يتراوح عدد العاملين بها من 400 إلى 500 موظف تتبع شركة «سيلكون واحة».

وكشف «عامر» معوقات كثيرة تعانى منها المنطقة التكنولوجية الحالية أو القرية الذكية في موقعها الحالى بالاسكندرية من بينها عدم توافر وسائل مواصلات حيث أن موقع القرية الذكية بالاسكندرية في صحراء برج العرب وعدم توافر وسائل مواصلات جعلها مدينة تحاصرها الرمال والصحراء ولم تحقق الهدف منها، حيث كان من المأمول أن تحقق المدينة استثمارات كبرى وتصبح جاذبة للاستثمار خاصة وأنة يجاورها مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجية والجامعة اليابانية.