شكرا لقرائتكم خبر عن العريش العام: فحص 283 ألفا وإجراء 8 آلاف عملية جراحية في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفي العريش العام، أنه تم توقيع الكشف الطبي على ٢٨٣ ألفا و١٣٦ حالة في مختلف العيادات الطبية بالمستشفي، خلال العام الماضي ٢٠١٩.

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وأضاف مدير عام المستشفي، أن المستشفي تمتلك الامكانيات لإجراء العمليات الجراحية في جميع التخصصات الطبية، حيث تحتوي على ٤ غرف عمليات كبرى، حيث أجريت ٨ آلاف و١٣٨ عملية جراحية خلال العام.

وأشار مدير عام المستشفي، أنه تم افتتاح وحدة قسطرة القلب في المستشفى، لتوقيع الكشف الطبي واجراء العمليات الجراحية عن طريق أطباء المعهد القومي للقب، عقب توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة والمعهد، حيث تم الكشف الطبي على الف و٦٠٦ حالة، وإجراء ٣٩٤ عملية ما بين قسطرة تشخيصية وتوسيع وتركيب دعامات وقسطرة طرفية.

وأوضح أنه تم اجراء ٤٠٠ منظار بوحدة مناظير الجهاز الهضمي، ما بين منظار قولون ومنظار معدة وحقن دوالي وربط دوالي.