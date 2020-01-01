شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 1.5 مليون جنيه منحة لـ3020 من العمالة غير المنتظمة في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمد سعفان، وزير القوي العاملة، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية قبل انتهاء عام 2019.

وأعلن الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، الانتهاء من صرف المنحة لنحو 3020 عاملا غير منتظم، بإجمالي مليون و510 آلاف جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل، من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال «أبوزيد» إنه تم صرف منح لمواليد 34 عاملا ومنحة الزواج لـ5 عمال، ومنح للوفاة لـ6 عمال، والرعاية الصحية لعمليات جراحية لـ4 عمال، وفقا للضوابط والشروط الواردة بالرعاية الصحية والاجتماعية بلائحة العمالة غير المنتظمة 62 لسنة 2019.