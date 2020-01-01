شكرا لقرائتكم خبر عن «شربوا خمرة مغشوشة في الكريسماس».. إصابة 5 شباب بالتسمم في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم في جامعة الإسكندرية، احتجاز 5 شباب لتلقي العلاج بالمركز لتسممهم نتيجة تناول خمور مغشوشة ومخلوطة بالكحول الميثيلي والسبرتو الأحمر خلال احتفالات رأس السنة.

وقالت «غانم»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن المركز استقبل 5 مراهقين، مساء الثلاثاء، يشكون من زغلله في العين وتعب في المعدة والأمعاء بعد تناولهم خمور مغشوشة، وجرى احتجازهم وتقديم الخدمة الطبية لهم، مشيرة إلى أنه لم يتحدد بعد خروج أي منهم أو بقاؤهم تحت الرعاية الطبية لحين تحسن حالتهم.

كان مركز السموم بالإسكندرية أصدر بيانًا، مساء الثلاثاء، حذر فيه من تناول الخمور المغشوشة خلال احتفالات رأس السنة، لخطورتها الداهمة على المستهلكين، وأن الخمور المغشوشة لها أضرار خطيرة، حيث تسبب حمضية شديدة بالدم قد تتطلب غسيلا كلويا فوريًا، إضافة إلى التأثير على الجهاز العصبي المركزي.