شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب قول آمين بعد الفاتحة فى الصلاة الفردية؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة عن الأسئلة الفقهية التى ترد إليها، والتى جاء من بينها سؤال حول قول كلمة آمين بعد تلاوة سورة الفاتحة فى الصلاة نصه: "هل يجب قول آمين بعد قراءة الفاتحة فى الصلاة الفردية؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الالكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "لا يجب، المذهب الحنفى ذهب إلى أنه لا يجهر بها، فقول آمين ما هى إلا دعاء لله بأن يستجب لنا".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: نحن نقول "الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين"، ثم نقول "اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين"، ثم نقول آمين، فقول آمين يعنى اللهم استجب هذا الدعاء، وقول آمين ليس آية من آيات سورة الفاتحة".

يذكر أن لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية، أكدت فى وقت سابق اختلاف الفقهاء فى قراءة المأموم خلف الإمام، فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى فى الصلاة السرية، وقالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر، لحديث ابن عباس قال: صلى النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزلت {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}.

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وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبى صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة فى السرية.

وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فى الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.

والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف.