موجز 6.. إلغاء نظام الممارسة بالكهرباء واستبداله بالعدادات الكودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها 12 قرارا للحكومة إلغاء نظام الممارسة بالكهرباء واستبداله بالعدادات الكودية، وإعلان وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة، وفتح باب الحجز لـ 6101 وحدة سكنية (أرضى– أخير) بـ"دار مصر" و"سكن مصر"، ومطالبة الأهلى بطاقة كهربا من أفيس البرتغالى.

أبرز 12 قرارا للحكومة فى أول أيام2020.. إلغاء نظام الممارسة بالكهرباء واستبداله بالعدادات الكودية.. ومد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية.. وبروتوكول بين الرياضة وشركة هولندية لتنفيذ مشروع "نجوم مصر"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 الخاص بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

7 يونيو امتحانات الدور الأول للثانوية العامة و15 أغسطس الدور الثانى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة، 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019،2020، 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس المقبل.

الأوقاف تصدر قرار إزالة لفيلا وزيرها الأسبق حمدى زقزوق لعدم دفع المستحقات

أكد المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إصدار الهيئة قرارات بإزالة 7 فيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس يرفضون دفع المستحقات، التى تتمثل فى ثمن الفيلات، مضيفا أن شاغلى الفيلات لم يدفعوا ثمن الفيلات، وتم إنذارهم عدة مرات، ولن يتم التراجع عن القرار مالم يتقدموا بتسويات ودفع غرامات التأخير، والثمن الأصلى.

الإسكان تفتح باب حجز 6101 وحدة سكنية (أرضى– أخير) بـ"دار مصر" و"سكن مصر"

‫أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ6101 وحدة سكنية (أرضى – أخير) بمشروعى "دار مصر"و"سكن مصر"، بـ13 مدينة جديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.

صور.. المترو يطرح للجمهور أبلكيشن عبر أجهزة الـ "اندرويد".. التطبيق يوفر خدمة شحن الكارت الذكى عبر الموبايل لاستقلال القطارات.. ويتيح استخراج الاشتراكات بكافة أنواعها.. ويمكن الركاب من تقديم الشكاوى

طرحت شركة المترو رسميا عبر أجهزة الاندرويد ابليكشن لجمهور المواطنين يتيح توفير عدد الخدمات التى يتطلب الحصول عليها التوجه إلى شبابيك الحجز أو مكاتب الاشتراكات بالمحطات، ويقدم التطبيق معلومات تعريفية للراكب عن خطوط المترو ومحطاته، ويرشد الراكب إلى أقرب محطة مترو من موقعه المتواجد به ليمكنه استقلال المترو من خلالها.

الحكومة ترجئ الحجز الإدارى على أموال المنشآت الصناعية والسياحية المتعثرة

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التوجيه لدى جميع الجهات والهيئات الحكومية بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة، مع وضع مجموعة العمل التنفيذية الأطر والقواعد الخاصة بذلك، وعرضها على مجلس الوزراء.

كنائس مصر فى حراسة العيون الساهرة قبل عيد الميلاد.. تمركزات أمنية وحرم آمن 500 متر وبوابات إلكترونية متقدمة.. تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس وبالمناطق المزدحمة.. وخطة لتأمين الكاتدرائية

حالة استنفار أمني تشهدها البلاد لتأمين الأعياد والإحتفالات وحراسة فرحة المصريين، من خلال الإنتشار الشرطي المكثف للعيون الساهرة بكافة ربوع البلاد، وشهد محيط دور العبادة تشديدات أمنية مكبرة، حيث تم فرض حرم آمن بمحيط الكنائس يبدأ من سور المبنى ويمتد لعدة أمتار وصولاً لـ 500 متر أحياناً، يمنع ترك السيارات والدراجات البخارية به، فضلاً عن منع توقف المواطنين به.

الأرصاد: موجة عدم استقرار لمدة 3 أيام وانخفاض بحرارة الجو 5 درجات وأمطار غزيرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من غدا الخميس وحتى السبت المقبل، حيث تتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، كما تمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وشمال سيناء ومدن القناة.

معلم يضع اسمه ورقم تليفونه على الجنيه للترويج للدروس الخصوصية

استغل معلم بمحافظة الجيزة بمنطقة صفط اللبن، "الفلوس" وقام بطباعة اسمه ورقم تليفونه على جنيه ورق ليتم تداوله بين المواطنين للترويج للدروس الخصوصية لطلاب المرحلة الإعدادية وكوسيلة دعاية، فيما "حصل الخليج 365" على نسخة من الجنيه أثناء استقلال أحد محرريه إحدى سيارات الأجرة بمنطقة العشرين بفيصل.

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البابا فرنسيس يعتذر عن رد فعله على امرأة جذبته بقوة ليلة عيد الميلاد

اعتذر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن لحظة غضب من امرأة جذبته بقوة أثناء مروره على حشد اصطف لتحيته في ساحة القديس بطرس مساء الثلاثاء، وبعد أن اتجه لتبادل التحية مع الحضور صافح البابا طفلا أثناء سيره في الساحة الواقعة بمدينة الفاتيكان ثم ابتعد عن الحشد لكن امرأة قريبة أمسكت بيده وجذبته إليها بقوة مما اضطر البابا إلى التعبير عن غضبه من موقف السيدة بتخليص يده منها بصورة عنيفة.

ميشيل أوباما تتفوق على ميلانيا ترامب وتفوز بجائزة المرأة الأولى للأمريكيين

فازت السيدة ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما للمرة الثانية على التوالى بلقب المرأة الأكثر إعجابًا فى الولايات المتحدة الأمريكية فى إحصاء أجرته مؤسسة جالوب، حيث أظهرت إحصائيات استطلاع الرأي السنوي الذى أجرته المؤسسة، والذى تم إصداره أمس الثلاثاء، أن أوباما كانت أكثر النساء إعجابًا فى البلاد للسنة الثانية على التوالى بنسبة 10% من الأصوات المكتوبة، بينما احتلت السيدة الأولى الحالية ميلانيا ترامب فى المرتبة الثانية بنسبة 5%.

حريق يلتهم جبلاية القرود فى حديقة للحيوان بألمانيا ونفوق جميع الحيوانات

مأساة شهدتها حديقة حيوان كريفيلد شمال الراين- ويستفاليا غربى ألمانيا ليلة رأس السنة، حيث اندلع حريق فى جبلاية قرود بحديقة حيوان مدينة كريفيلد ما أسفر عن نفوق كل الحيوانات بداخلها، وقال المتحدث باسم الشرطة فى المدينة وفق لوسائل إعلام محلية، أن العديد من الحيوانات قد قتلوا فى الحريق فيما قال المتحدثة باسم حديقة الحيوان أن احتمال بقاء الحيوانات على قيد الحياة بعد الحريق ضئيل للغاية.

محمد رمضان يطرح كليب "رايحين نسهر" مع أول أيام العام الجديد

طرح النجم محمد رمضان كليب جديدا وهو "رايحين نسهر" تزامنا مع العام جديد، وذلك عبر قناته على "يوتيوب"، لتكون هذه الأغنية بمثابة استكمال رمضان لخطة غنائية يسير عليها، بعد نجاح أغانيه الأخيرة وتحقيقها لنسب مشاهدة مرتفعة، حيث حقق الكليب أكثر من 15 ألف مشاهدة فى دقائق قليلة فور طرحه.

المقاولون يتصدر الدورى بعد الفوز على الاتحاد 1 / 0

خطف المقاولون العرب أغلى ثلاث نقاط له بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ11 للدورى، جاء الهدف من عرضية متقنة من الجانب الأيمن عن طريق التونسى سيف الجزيرى يسددها محمد طلعت برأسه قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عماد السيد حارس مرمى الإتحاد بنجاح تعود لمحمد سمير الذى يسددها بقدمه داخل المرمى مباشرة معلنا عن الهدف الاول للذئاب .

على فرج ورنيم الوليلى يواصلان الهيمنة على صدارة الاسكواش فى 2020

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن التصنيف الشهرى الجديد للاعبين خلال يناير الجارى، حيث واصل اللاعبون المصريون هيمنتهم على المراكز الأربعة الأولى وتبادل بعضهم المراكز صعودا وهبوطا خلال التصنيف الجديد، فى الوقت الذى حافظ خلاله على فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارته للتصنيف العالمى للشهر الـ11 على التوالى، منذ اعتلائه صدارة التصنيف في مارس العام الماضى.

اليابان تستعد لأولمبياد طوكيو 2020 بتمثال فأر ذهب.. فيديو

عرضت قناة "يورو نيوز" مقطع فيديو لقيام العديد من المتطوعين الشباب والأطفال في وضع تمثال يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار لفأر ذهبى فى اليابان تحضيراً لبداية العام الجديد 2020، اليوم الأربعاء، حيث أنه وفق التقاليد اليابانية وحسب علم الأبراج اليابانية سيكون العام المقبل عام الفأر، وسيظل التمثال الضخم منصوباً خلال العام القادم عند ضريح تاتسوميزو فى بلدة ميساتو فى محافظة مى غرب اليابان.





عبد الحفيظ يسبق بعثة الأهلى إلى زيمبابوى بـ48 للترتيب لمواجهة بلاتينيوم

يطير سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى زيمبابوي قبل سفر بعثة الفريق بـ 48 ساعة، وأكد مدير الكرة بالنادي أن موعد السفر بشكل نهائي سيتحدد بالتنسيق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد مباراة المقاصة اليوم، موضحا أنه سيغادر إلى زيمبابوي قبل سفر البعثة بـ 48 ساعة لإنهاء إجراءات الإقامة، واختيار الفندق وملاعب التدريب قبل وصول البعثة بوقت كافٍ.

رسميًا.. الأهلى يطلب بطاقة كهربا من أفيس البرتغالى

طلب مسئولو النادى الأهلى بصفة رسمية من نادى أفيس البرتغالى البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا من أجل قيده رسميا فى صفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتى انطلقت اليوم، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلى طلب رسميا البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا عن طريق السيستم الخاص بانتقالات اللاعبين، وحال وصولها سيتم قيد كهربا لاعبا رسميا فى صقوف الأهلى عقب سداد نسبة الـ3% من نسبة انتقاله للأهلى.

كارتيرون يستبعد عبد الله جمعة ومصطفى فتحى من مواجهة أسوان

أعلن الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون عن قائمة الفريق التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء أسوان، المقرر له غدا الخميس فى الجولة الحادية عشر لمسابقة الدورى.