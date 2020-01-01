شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح" تحيى الذكرى الـ55 لانطلاقتها.. وأبو مازن: لا انتخابات بدون القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، اليوم الأربعاء، مهرجان انطلاقتها الـ55 بمسيرات جماهيرية ضخمت انطلقت من مختلف مناطق قطاع غزة وصولا إلى شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

ونقلت حافلات وشاحنات وسيارات خاصة عشرات الآلاف من جميع المخيمات والمدن فى قطاع غزة إلى مكان مهرجان الانطلاقة قرب ملعب اليرموك بشارع الوحدة وهم يرفعون رايات فتح واعلام فلسطين وصورا لقيادات حركة فتح.

وردد المشاركون شعارات مؤيدة لحركة فتح والرئيس الفلسطينى محمود عباس الذى زينت صورته المنصة إلى جانب صورة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

من جهته قال القيادى فى حركة فتح أحمد حلس إن فتح تملك كل الخيارات ولم تسقط أى خيار مؤكدا أن فتح أرادت أن تحول طوابير اللاجئين إلى طوابير من المقاتلين من أجل العمل على تحرير أرضهم، داعيا إلى وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مع حركتى حماس والجهاد الاسلامى وكل قوى الشعب الفلسطيني. وقال حلس أن العام القادم هو عام الوحدة الوطنية ويجب أن يكون كذلك.

وأضاف :" لن نذخر جزءا من طاقتنا وامكانياتنا التى يجب أن تصب فى مواجهة الاحتلال مشاريع التصفية وعلى رأسها وعد ترامب المشؤوم ومشاريع القفز عن قضيتنا."

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس جهوزية حركة فتح للانتخابات التشريعية والرئاسية وهى موحدة خلف الرئيس محمود عباس.

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ووجه حلس رسالة إلى الفتحاويين بغزة مؤكدا أنه لا يريد أن يشعر أحد بأن هناك فرق بين فتحاوى وآخر وبين اقليم وآخر وأن المرحلة القادمة ستشهد انصاف الفتحاويين بغزة.

ووجه المشاركون التحية إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس والقيادى الأسير فى سجون الاحتفال مروان البرغوثى والأسير فواد الشوبكى وكل شهداء الثورة.

بدوره قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس إنه لن يقبل بإجراء الانتخابات دون القدس التى هى درة التاج وليس للبيع أو المساومة، مؤكدا أن العالم اليوم بات أكثر ايمانا بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب بالاستقلال.

واعتبر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ قرار التحقيق بجرائم الحرب التى ارتكبها الاحتلال الاسرائيلى دليلا على نجاح الفلسطينيين بالسير نحو محاكمة الاحتلال.

ووجه الرئيس الفلسطينى التحية للمحتشدين باحتفال حركة فتح فى شوارع غزة، مؤكدا مواصلة السعى لتوحيد الأرض والشعب وآن غزة ستبقى دوما فى قلوب وعقول كل الفلسطينيين.