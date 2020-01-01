شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يتوجه للكونغو برازافيل لتسليم رسالة السيسى لنظيره الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، غداً الخميس إلى جمهورية الكونغو برازافيل، في زيارة يرافقه خلالها السفير محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة ليبيا، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونغو برازافيل ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الكونغولية تسجيل 3373 حالة إصابة بداء الإيبولا فى البلاد منذ أغسطس 2018، وأن 2231 شخصا من المصابين توفوا.

وأضافت اللجنة الكونغولية الخاصة بالإيبولا فى أرقام نشرتها أمس الثلاثاء، أنه توجد حاليا 341 حالة يشتبه فيها، وأشارت اللجنة الكونغولية الخاصة بالإيبولا، إلى أن التحقيقات فيها ما تزال قائمة، وأن ولايتى "شمال كييفو" و"إيتورى" بشرق البلاد، تعدان الأكثر معاناة من "الإيبولا".

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وكان رئيس الوزراء الروسي، دميترى ميدفيديف، أمر الثلاثاء، ببدء إنتاج لقاح لوباء "إيبولا" فى جمهورية الكونغو.

وخلال زيارة عمل إلى مركز أبحاث "علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية" فى إقليم نوفوسيبيرسك، بمنطقة سيبيريا الفيدرالية، أعطى مدفيديف بداية رمزية للإنتاج: "ابدأوا. هذه المهمة مهمة للغاية".

وتعانى المناطق الشرقية بالكونغو الديمقراطية من اضطرابات أمنية، بسبب الهجمات التى تنفذها مجموعات مسلحة، خلّفت مئات القتلى ومن بينهم عناصر من البعثات الصحية التى تقدم خدمات للمصابين بـ"الإيبولا".