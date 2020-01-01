شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 فى حادث سقوط سيارة نقل من أعلى كوبرى الفنجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 اشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر حادث سقوط سيارة نقل"نص نقل" من أعلى كوبرى الفنجرى الجديد فى مدينة نصر مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من المخيم الدائم الى منطقة حدائق القبة، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.

وكشف مصدر أمنى، أن سيارة نصف نقل كانت متوجة من الكوبرى الفنجرى الجديد الى القديم بالتزامن مع صعود سيارة ملاكى على الكوبرى من مطلع آخر للطريق، مما أدى الى اصطدام السيارة الملاكى بالنقل، فاختلت عجلة القيادة من سائق النقل، واصطدمت بالسور، لتسقط من أعلى كوبرى الفنجرى، بينما ظلت السيارة الملاكى أعلى الكوبرى، ونتج عنها وفاة 3 أشخاص من السيارة الأولى وإصابة 2 من السيارة الملاكى، وانتقل رجال المرور الى المكان وتم رفع حطام الحادث بواسطة أوناش المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى الفنجرى بسقوط سيارة نقل، تسبب فى كثافات مرورية و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

وعززت، اليوم الأربعاء ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

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وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.