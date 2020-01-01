شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تبدأ رسميا فى تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، فى تطبيق قرار وزير العدل رقم 10654 لسنة 2019، بمد فترة العمل بمكاتب الشهر العقارى لفترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر رفعية المستوى، إن قرار وزير العدل بعمل فترة إضافية ثانية بمكاتب الشهر العقارى، يأتى اتساقا مع نصوص القانون والدستور، بهدف حل أزمة تكدس المواطنين أمام المكاتب والقضاء على الطوابير حيث من المقرر أن يحقق هذا القرار طفرة فى العمل.

وأشارت المصادر، أن المستشار عمر مروان وزير العدل أولى اهتماما كبيرا لحل أزمة الشهر العقارى منذ توليه حقبة العدل، من خلال أتخذ عدة إجراءات هامة من شأنها تغيير وضع الشهر العقارى وحل معوقات العمل فى أسرع وقت ممكن، والتى تمثلت فى ثلاثة إجراءات وهى سد عجز الموظفين بمكاتب الشهر العقارى، فبعد أقل من ساعات من توليه منصبه طلب "مروان" على "مدبولى" بسرعة تنفيذ القرار رقم3181 لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

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كما تم التنسيق بين وزيرى العدل والاتصالات لعقد اجتماع لبحث سبل دعم ميكنة مكاتب الشهر العقارى والتوثيق البالغ عددها 858 مكتب في الفترة القليلة المقبلة، وذلك بهدف سرعة الإنجاز والتخفيف على المواطنين.

وأضافت أن قرار عمل مصلحة الشهر العقارى لفترة ثانية حتى يتمكنوا من انجاز العمل، مشيرة إلى أن هذا القرار ليس هدفه تحميل الموظفين أعباء إضافية ولكن لتحسين الخدمة للمواطنين وخدمة الوطن بمقابل مادى.

يذكر أن قرار وزير العدل والذى تم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية نص على أن تعمل مصلحة الشهر العقارى على فترة إضافة ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف مساء وذلك أيام السبت، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس من كل أسبوع صيفا وشتاءا، مقابل 75 جنيها للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي عن اليوم الواحد.