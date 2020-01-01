شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمناقشة تطوير مشروع النقل الجماعي في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأربعاء، اجتماعا لمناقشة تطوير مشروع النقل الجماعي لخدمة المواطنين وسد عجز عدد من الخطوط الحيوية التي يحتاج إليها المواطنين للتنقل من مكان لآخر خصوصا بالمسافات الطويلة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والعقيد هشام جودة مدير البحوث والعمليات بمرور القليوبية، والأستاذ محمد الهادي مدير مشروع المواقف ومدير مشروع النقل الداخلي، ومديري المكتب الفني ووحدة تطوير العشوائيات وعدد من المسئولين بالمحافظة.

وخلال الإجتماع، استعرض المحافظ مع الحضور موقف مرفق النقل الداخلي وأهم التحديات والمشكلات التي يواجهها. وكلف المحافظ بسرعة الإنتهاء من دراسة كاملة لتطوير المرفق الداخلي بالمحافظة سواء بالتعاون مع إحدى الشركات أو إداراته بشكل أفضل من قبل المحافظة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم حيث سيتم إنشاء خطوط جديدة واعطاء الأولوية للخطوط التي تعاني من العجز في السيارات ومراعاة التخفيف علي المواطنين من خلال تخفيض سعر التذكرة وتقديم خدمة المتميزة.