شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يغادر كاتدرائية الإسكندرية بعد زيارة رعوية لساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص إبرام إيميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، إن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غادر كاتدرائية الإسكندرية، الأربعاء، بعد الانتهاء من احتفالات رأس السنة الجديدة، في إطار زيارة رعوية للمدينة استمرت لساعات.

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وأضاف «إيميل»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن البابا عقد اجتماعاً مع رؤساء الخدمة الروحية بالقطاعات الأربعة في المحافظة لمناقشة الأمور الرعوية والخدمية واستعراض أهم الأمور للخدمة في العام الجديد.

ولفت إلى أنه شارك في الاجتماع الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة، مسؤول قطاع الشباب بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، وهرمينا، أسقف قطاع شرق الإسكندرية.

في السياق، هنأت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، القمص إبرام أإميل، وكيل البطريركية، كاهن الكنيسة المرقسية، لترقيته لرتبة القمصيه 1 يناير 2020 بيد قداسة البابا تواضروس الثانى.