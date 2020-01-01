شكرا لقرائتكم خبر عن 5300 وحدة صحية تستعد لتنفيذ المبادرة الرئاسية «صحة الحوامل» خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد عيادات متابعة الحمل في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، خلال الأيام المقبلة، تنفيذ المبادرة رئاسية لـ«صحة السيدات الحوامل»، والتي تستهدف المبادرة الكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعى صحة وسلامة الأم والجنين.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة وثيق الصلة بأعمال المبادرة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن كل عيادة سيتواجد بها طبيب وممرضة لمتابعة الكشف على الحوامل وتقديم التوعية والارشادات اللازمة، وذلك من خلال 5300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الكشف المبكر على جميع الأمراض المتعلقة بصحة الأم والجنين من خلال الكشف على الأمراض الوراثية والأمراض المحتمل انتقالها من الأم للجنين، كما سيتم تقديم جلسات توعية بمخاطر زواج الأقارب وطرق اكتشاف وعلاج الأمراض المحتملة.

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وأضاف أن الأمراض المنتقلة من الأم الحامل إلى طفلها تتمثل في أمراض «الزهري وفيروس بي»، وأن المبادرة ستكون مستدامة لحماية الأطفال المولودين حديثا من الأمراض التي تؤثر على صحتهم، وسيتم تنفيذها على عدة مراحل في جميع المحافظات، مشيرا أن المبادرة تشمل أيضا فحص فيروس بي وذلك لأن إصابة السيدة الحامل به قد تؤدي الإصابة إلى حدوث نزيف في الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل أو حدوث ولادة مبكرة كما قد يسبب انخفاض وزن الجنين.

وأوضح أن مرض الزهري ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين ويسبب العيوب الخلقية إلى حد كبير مما يزيد خطر حدوث إجهاض أو ولادة جنين ميت أو وفاته في غضون أيام قليلة من بعد الولادة، لافته إلى أنه من الممكن أن تصاب الأم بمرض الزهري ولا تعرف ذلك.

وأشار المصدر إلى أن قطاعا الرعاية الأساسية، والسكان وتنظيم الأسرة، عقدا اجتماعا أمس وحددا حزمة الخدمات التي تقدم للسيدات الحوامل في وحدات الرعاية الأولية وكذلك مراكز تنظيم الأسرة بحضور رؤساء القطاعات والدكتور محمد حسان مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون المبادرات الصحية.

وتهتم مبادرة صحة السيدات الحوامل بالصحة الإنجابية من خلال وصف الوسيلة الآمنة لمنع الحمل وتنظيم الأسرة مع الكشف المبكر عن الأمراض المصاحبة للحمل وتوعية السيدات بالغذاء السليم مع المباعدة بين الحمل وتعزيز سياسة الصحة الانجابية إلى جانب توفير سلسلة من التحاليل والفحوص وتقديم سبل الرعاية الكاملة للسيدات الحوامل قبل وبعد الولادة.

وتضمن المبادرة نشر التوعية بالمشاكل الصحية التي لها آثارها السلبية على صحة الأم والجنين بهدف الوقاية من تشوهات الأجنة التي تخلق مشاكل صحية فيما بعد الولادة أو تصيب الأطفال بأمراض نادرة تكلف الدولة ملايين الجنيهات وتقوم المبادرة على توفير الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل في أكثر من 5550 وحدة صحية بالجمهورية بالمجان مع نشر التوعية من خلال النوادي الصحية المنتشرة بالمحافظات المختلفة.