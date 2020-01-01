شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: استرداد 42 مليون جنيه كفالة بنكية لـ716 عاملًا مصريًا بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في استرداد تنازلات عن الكفالات المصرفية لنحو 716 عاملًا مصريًا يعملون في لبنان، وقيمتها 716 ألف دولار، أي ما يوازى 42 مليونا و960 ألف جنيه مصري تقريبًا، وذلك خلال عام 2019.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الوزير محمد سعفان، تلقي تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بلبنان عادل يوسف، مشيرًا إلى أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديداً على العامل، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وأضاف المستشار عادل يوسف أن مكتب التمثيل العمالى بلبنان قام خلال عام 2019 بتوفير 780 فرصة عمل خارجية، منوها أنه تم حل 334 شكاوى للعمالة المصرية بالطرق الودية، وذلك من إجمالي 441 شكوى، وتحويل 29 شكوي لحلها قضائيا، ويوجد 78 شكوي قيد الدراسة.

كما قام المكتب بعمل 25 زيارة ميدانية فضلًا عقد 25 لقاءً مع الجالية المصرية لحل مشاكلها، بالإضافة 35 زيارة للمصالح الحكومية لإنهاء بعض الأعمال للعمالة المصرية، والرد على 2800 استفسار للعمالة المصرية من خلال المكتب مباشرة.