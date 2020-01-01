شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 15 وحدة عناية مركزة جديدة بمستشفى طوارئ المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، توسعات وحدات العناية المركزة بمستشفى الطوارئ «العناية المركزة الجراحية»، وتضم حوالى 15 سرير بتكلفة 6 مليون جنيه تبرع من أفراد وهيئات المجتمع المدني ليصبح إجمالي عدد اسرة العناية 39 سرير بالمستشفى.

حضر الافتتاح الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور أمينة النمر عميد كلية التمريض، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، والدكتور هشام شرف الدين استاذ بقسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور مصطفى محمود نائب مدير المستشفى، ووكلاء كلية الطب، ورؤساء الأقسام الطبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلين لهيئات المجتمع المدني.

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وقال الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة «مع بداية عام 2020 يتم افتتاح العناية المركزة الجراحية والتي تتزامن مع مرور 25 عاما على بداية عمل مستشفى الطوارئ وتم اضافة 15 سرير لزيادة الطاقة الاستيعابية تبرع كامل من المجتمع المدني وهو خير دليل على عطاء أبناء الدقهلية ودعمهم للقطاع الطبي بالجامعة وثقتهم في الخدمات المقدمة والرعاية العاجلة لمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا وسنعمل جاهدين في كل المراكز الطبية على تقديم خدمات طبية أفضل تليق بالمريض المصري.

ووجه رئيس الجامعة التحية لكل جهود الأطباء والتمريض والعاملين ولما بذلوه من جهد في سبيل تقديم خدمات طبية متميزة والارتقاء بالقطاع الطبي بالجامعة.

وقال الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارئ، إن المستشفى صرح طبى فريد من نوعه على مستوى الجمهورية كمركز متخصص في الحالات الطارئة والحوادث والحالات الحرجة وبالمجان وتبلغ سعة الأسرة بالمستشفى 170 سرير بعنابر المرضى بالإضافة إلى عدد 24 سرير بالعنايات المركزة تقدم خدماتها لما يفوق 15 مليون مواطن من داخل محافظة الدقهلية وخمس محافظات مجاورة بالدلتا «الغربية، دمياط، الشرقية، بورسعيد، كفر الشيخ» تستقبل 180 الف مريض سنويا بمعدل من 1200 – 1400 مريض يوميا خلال ايام الاستقبال وقد تم اجراء 6500 عملية جراحية من بينها 4250 عملية بالأشعة التداخلية لأقسام الجراحة، العظام، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية وجميعها عمليات ذات مهارة خاصة.

وأضاف «عطيه»: «أنه في ظل هذه التحديات كان لزاما أن يتم الحفاظ على المستوى الطبي المميز بعد ادراج المستشفى مؤخرا ضمن البرنامج الرئاسي للمستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية وتم استحداث العناية المركزة الجراحية» وتضم حوالى 15 سرير بتكلفة 6 مليون جنيه تبرع من أفراد وهيئات المجتمع المدني ليصبح إجمالي عدد اسرة العناية 39 سرير بالمستشفى«.