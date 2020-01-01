شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحيل مسؤول العيادات بمستشفى برج البرلس المركزي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الأربعاء، مستشفى برج البرلس المركزي، للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته بالمستشفى تفقد قسم العظام، والجراحة، والنساء، والباطني، والأسنان، والأنف والأذن، والعلاج الطبيعي، والأطفال، وبنك الدم، وغرفة العمليات والعناية المركزة، والتى تضم 7 أسرّة، وقسم حضاّن الأطفال، ويضم 18 حضّان، و6 أجهزة تنفس صناعي، وغرفة التعقيم، والصيدلية، وقسم الأشعة.

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كما تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي، بمستشفى برج البرلس المركزي، والتي تضم 17 ماكينة غسيل كلوي، مكلفا بتكثيف المرور اليومى والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم، وانتظام إجراءات الفحص الطبى وصرف العلاج، واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى تعليقات المواطنين حول إمكانيات المستشفى ومستوى الرعاية الطبية.

قرر محافظ كفرالشيخ، تحويل مسؤول العيادات بمستشفى برج البرلس للتحقيق لكثرة شكاوى المواطنين وتقصيره في العمل.

كلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة لفحص المستشفى ماليًا وإداريًا وفنيًا، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.