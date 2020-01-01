شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يتفقد مساكن «تعاونيات المجزر» ويطلق عليها «كمبوند الياسمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، برفقة حضر المهندسة سهير نعيم وكيل وزارة الاسكان، واللواء حسام لبيب رئيس حي غرب المنصورة، مساكن التعاونيات بمنطقة المجزر، والتى توقفت الإنشاءات بها لمدة 16 سنة وتم استئنافها بعد حل المشكلات مع الشركة المنفذة في عهد المحاسب حسام الدين إمام المحافظ الأسبق.

وأعلن «مختار» عن اطلاق اسم «كمبوند الياسمين» عليها، وطلب من القائمين على أعمال المساكن بالحفاظ على السور المحيط بها، وإقامة عدد من البوابات للدخول والخروج للحفاظ على خصوصية المكان.

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وقال محافظ الدقهلية إن الهدف من زيارته للمساكن وضع التصور الأفضل وتعظيم الاستفادة من المساحات الموجودة بما يصب في صالح المواطنين.

ووجه وكيل وزارة الإسكان بعرض تصور لإقامة مول تجاري على مساحة تبلغ 800 متر مربع تقريبا تطل على الشارع الرئيسي بجوار مسجد الحمد، على أن يتم إقامة جراج للسيارات.

وأكد المحافظ على أنه جاري اجراءات التسكين للوحدات السكنية واستخراج التراخيص اللازمة لطرح المحلات للبيع للجمهور.

يذكر أن عدد الوحدات السكنية يصل إلى 944 وحدة سكنية من نوعية الإسكان الاقتصادي المتطور كاملة التشطيب، ورفع عدد كبير من الحاجزين قضية أمام مجلس الدولة للتظلم من الأسعار الجديدة التي تلزمهم بها وزارة الإسكان وللمطالبة بتسليمهم المساكن بالأسعار القديمة التي تعاقدوا عليها، مؤكدين انهم دفعوا المقدم والأقساط منذ اكثر من 16 سنة ولايجوز إجبارهم على الأسعار الجديدة.

محافظ الدقهلية يتفقد مساكن تعاونيات المجزر