شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة: صقيع وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من غد الخميس حتى السبت المقبل، حيث تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون مصحوبة بالبرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، كما تمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة.

وأضافت الهيئة، في بيان عن حالة الطقس من الخميس حتى السبت ٤ يناير، أن ذلك يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من ٤- ٥ درجات مئوية والطقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع أحيانا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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وأشار البيان إلى أنه بالنسبة للقاهرة الكبرى فمن المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري العظمي من ١٥- ١٤ والصغرى من ٩-٨، السواحل الشمالية ١٥- ١٤، ١٠- ٩، شمال الصعيد ١٥- ١٤، ٦- ٥، جنوب الصعيد ١٨- ١٦، ٨- ٧، جنوب سيناء ١٩- ١٧، ١٤- ١٢.

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ويمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار 24 ساعة على التليفون الآتي: 24646721، 24646719.