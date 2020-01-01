شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين «القومي لعلوم البحار» وجهاز شؤون البيئة لتبادل الخبرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون علمي مشترك بين كل من المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وجهاز شؤون البيئة، لتبادل الخبرات، وتحقيق التكامل في تنفيذ المشروعات والدراسات البيئية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

ويقضي بروتوكول التعاون الذي وقعه الدكتور شوقي زكي سبع، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتور محمد صلاح السعيد، رئيس جهاز شؤون البيئة، بقيام كل من المعهد والجهاز بتبادل الخبرات فيما يتعلق بإعداد التقارير والأبحاث الفنية العلمية والتكنولوجيا الحديثة في كلا الجانبين، واستخدام نماذج رياضية وبرامج محاكاة بهدف إعادة تأهيل البحيرات المصرية، هذا إلى جانب إنشاء مجموعة عمل خاصة بالدراسة والتطوير وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات متعددة منها القمامة البحرية، والكائنات الغازية، وتأهيل البحيرات وحماية السواحل المصرية والحفاظ على الموارد الطبيعية دون إعاقة مشروعات التنمية، وكذا المشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل في المجالات البيئية المشتركة والتى يعقدها الطرفان.

ويهدف البروتوكول إلى تشجيع الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وذلك باستخدام جهاز شؤون البيئة لسفن أبحاث المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في الدراسات التي تخدم البيئة البحرية، وتحت إشراف المعهد، وبما يتماشي مع الأسس العلمية المتطورة والتكنولوجيا المتعارف عليها دوليًا، كما يقضي البروتوكول بالاستفادة من المعامل المتطورة في تحليل عينات حوادث التلوث البحري.