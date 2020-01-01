شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 1000 سائح من جنسيات مختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، السفينة السياحية المالطية «سيليسيال كريستال» قادمة من اليونان، وعلى متنها 1000 سائح أجنبى من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 400 فرد.

كان في استقبال السفينة «celestyel crystal» بمحطة الركاب البحرية الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، ومسؤولو وقيادات الميناء، بالورود، فيما ارتدى عاملون ملابس «بابا نويل».

Advertisements

ونجحت إدارة الخدمات البحرية والمرشدون بالميناء في إدخال السفينة لمحطة الركاب البحرية باحترافية عالية رغم سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الميناء لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة والسياح وخروجهم من الميناء بيسر وأمان.

وأضاف الغندور أن هذه تعد الرحلة الرابعة للسفينة السياحية المالطية «سيليسيال كريستال»، وذلك ضمن عدد من الرحلات المنتظمة التي تقوم بها إلى ميناء الإسكندرية.