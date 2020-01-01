شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» يتقدم بسؤال لوزيرة الصحة حول الأدوية التي تحتوي على شوائب مسرطنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ورئيس الحزب، بسؤال إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الصحة بشأن «الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بشأن الأدوية التي تحتوي على شوائب مسرطنة رغم استمرار بيعها ببعض الصيدليات».

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وقال قرطام إن وزارة الصحة أصدرت قراراً بسحب عدد من الأدوية من السوق ووقف التعامل معها، وعددها حوالي (21) مستحضرا دوائياً، وسحب كل دواء يحتوي في المادة الخام به على «الرانتيدين».

وأشار إلى أنه يشاع أن هذه الأدوية تحتوي شوائب مسرطنة، ومنها الأدوية المشهورة مستحضر «زانتاك» وفوار «راني» الشهير الذي يستخدمه ملايين المصريين لعلاج الحموضة وغيرها.

وتساءل رئيس حزب المحافظين: «ما مدى صحة هذه المعلومات، وهل تم تعميم نشرة بهذه الأدوية على الأطباء والمستشفيات، وهل قامت الوزارة بجولات ميدانية للتفتيش والاطمئنان إلى رفع هذه الأدوية من السوق؟، ولماذا لم تصدر وزارة الصحة بيانا إلى المواطنين لطمأنتهم بأن الأسواق أصبحت خالية من هذه الأدوية؟».