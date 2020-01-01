شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: بدء تسجيل الدفعة 94 من الخدمة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتكليف الدفعة 94 من خريجى الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 2/2/2020.

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وقالت الوزارة، في بيان، الأربعاء، إنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2019، كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2019.

وأضافت أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة، التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، وذلك اعتبارًا من اليوم 1/1/2020.

ويذكر أن الخدمة العامة هي إحدى آليات العمل بالوزارة، والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعى أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة تحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة في الجهاز الإدارى للدولة من خلال عدد من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة وأسر منتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية والنيابات وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين، بالإضافة إلى خدمات الطفولة والخدمات التعليمية.