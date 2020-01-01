شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو الشهر العقاري يرفضون «مد ساعات العمل»: «قرار مُخالف.. ونتقبله استثنائيًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، زيادة ساعات العمل بالشهر العقاري، حالة من الاستياء الشديد بين العاملين بالمصلحة، حيث تضمن القرار العمل فترة إضافية ثانية مدتها 3 ساعات من 4.5 حتى 7.5 مساءً، لمن يرغب من العاملين الاستمرار في العمل بالفترة الإضافية، وذلك بدءًا من مساء الأربعاء 1 يناير 2020، ويتم تعميمه على مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية.

من جانبه، قال «اتحاد موثقي مصر»، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء، إن «القرار يُعد مخالفة قانونية صريحة لقوانين العمل والاتفاقيات الدولية، وكذلك للحد الأقصى لعدد ساعات العمل الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي نصها «ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة».

وأضاف البيان أن «ذلك أمر يعاني منه جميع العاملين بالشهر العقاري أعضاء وموظفين بسبب طول ساعات العمل الحالية، والذين يعانون من طول ساعات العمل واستمرارها واتصالها بدون راحة لمدة 6 أيام في الأسبوع بداية من السبت وحتى الخميس من كل أسبوع، وبحضور من الساعة 8 صباحًا وانصراف في 4.5 مساءً، بدون فترة راحة، بما يقرب من 8.5 ساعة عمل يومية و51 ساعة عمل أسبوعية، فضلًا عن الجهود التي يؤدونها من بداية النهار وحتى غروب الشمس، لخدمة مصر والمصريين، مما أثر على صحتهم الجسمانية والنفسية، وأثر سلبًا على علاقاتهم الأسرية والمجتمعية، كإحدى فئات المجتمع المصري، بل ولأبعد من ذلك وكمحصلة نهائية، أثر على حسن سير العمل وجودة الخدمة المقدمة من هذا القطاع القانوني، ودوره في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي، لمصر والمصريين، لضغوط العمل والإرهاق اليومي، والجهود غير العادية، واستمرارها يوميًا للساعة 4.5 مساءً، بدون فترة راحة، وكل ذلك بالتزامن مع العجز الشديد في عدد الموثقين».

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وتضمن البيان أن «مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة فروعها ومكاتبها، لا تعرف نظام الورديات أو التناوب الوظيفي داخل مكاتب ومأموريات الشهر العقاري، وبالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2006 الصادر عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية في شأن الجهات التي يتطلب العمل بها يوم السبت عند الضرورة، فإن فريق العمل الوظيفي بكل مكتب أو مأمورية بجميع فروع الشهر العقاري والتوثيق وبكافة أنحاء الجمهورية، هو ذاته نفس فريق العمل من أصغر عامل حتى أعلى قيادة، والعمل مستمر بلا هوادة ولا راحة بالشهر العقاري لذات مجموعة العمل من الأعضاء والموظفين وبذات المكتب وبالفترتين الصباحية والمسائية ويوميا من 8 صباحًا وحتى 4.5 مساءً وطوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس».

من جانبه، أكد الدكتور وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي مصر، نائب رئيس الاتحاد العربي للتوثيق، في تصريحات صحفية، الأربعاء، رفضه التام ومعظم العاملين بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق قرار وزير العدل بالعمل فترة إضافية، وتوقيع العاملين على إقرارات موثقة بذلك، فضلًا عن التوقيع على إقرارات دعم استقلالهم وتحويل مصلحة الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة تحت مسمى «هيئة الملكية العقارية والتوثيق» وذلك بموجب إقرارات تأييد رسمية موثقة، لافتًا أن العمل بالقرار اختياري لذلك سيطبقه بعض العاملين بينما البعض الآخر لن يطبقه، لمخالفته قوانين العمل وقانون الخدمة المدنية.

وأضاف «فهمي» أنه «لا توجد جهة حكومية تعمل بدون فترة راحة سوى الشهر العقاري»، مؤكدًا أنهم يتقبلوا ساعات العمل الإضافية «بصدر رحب في الحالات الاستثنائية كواجب وطني، مثل التوكيلات الانتخابية، فإنهم كانوا يقومون بدورهم خلال ساعات العمل الإضافية بكل أريحية ودون مقابل».