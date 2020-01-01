شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدولية للإخوة الإنسانية تدين الهجوم الإرهابي على منزل حاخام يهودي قرب نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت اللجنة الدولية للإخوة الإنسانية بشدة الهجوم الإرهابي على منزل حاخام يهودي قرب كنيس في مدينة مونسي، التي تقع ضمن نطاق مقاطعة روكلاند، وتبعد 48 كيلو مترا شمالي نيويورك، واستهدف الطعن عددا من الأشخاص خلال ممارسة شعائرهم الدينية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وأكدت اللجنة الدولية للإخوة الإنسانية أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية وكافة الأعراف والتقاليد الإنسانية والمواثيق الدولية ووثيقة الإخوة الإنسانية التي نصت على أن الحرية حق لكل إنسان، اعتقادا وفكرا وتعبيرا وممارسة، وأن حماية دور العبادة واجب تكفله كل الأديان والقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وأن كل محاولة للتعرض لها واستهدافها بالاعتداء أو التفجير أو التهديم، هي خروج صريح عن تعاليم الأديان، وانتهاك واضح للقوانين الدولية.

واختتمت: واللجنة الدولية للأخوة الإنسانية إذ تؤكد رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، فإنها تدعو إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره، وذلك بنشر قيم التعايش والتسامح والسلام ونبذ العنف والكراهية والعنصرية والإرهاب، وهي المبادئ التي ترتكز عليها وثيقة الإخوة الإنسانية.