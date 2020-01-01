شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: بدء الاختبارات النفسية لـ1000 معلم بالمرحلة الثالثة لمسابقة 120 ألف معلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء الاختبارات النفسية بالمرحلة الثالثة للمعلمين المتقدمين للعمل بمسابقة 120 ألف معلم بالبوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة.

وبدأ 1000 معلم أمس أداء الاختبارات النفسية بواسطة جهاز الطب النفسى بالقوات المسلحة بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين والمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر .

وشدد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، إنه لا تعديل في شروط التقدم لمسابقة 120 ألف معلم، مضيفا أن الوزارة ملتزمة بالشروط التي أعلن عنها من قبل.

وأوضح حجازى، في تصريحات صحفية، أنه لا تعديل بالمستندات المطلوبة والشهارات المهارية والتى يتم منحها من قبل المؤسسات الدولية لتدريب المعلمين والتى تعاقدت معها وزارة التربية والتعليم لمنح الشهادات المهارية المطلوبة للمتقدمين للعمل بالمسابقة.

وشدد أن مسابقة 120 ألف معلم تعاقد مؤقت لمدة عام يجدد لمدة 3 سنوات،وليست تعيين دائم، على أن الأولوية للمعلمين الذين سبق التعاقد معهم بالمسابقات الماضية لما لهم من خبرة في العملية التعليمية.

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وأعلنت البوابة الإلكترونية للوظائف بوزارة التربية والتعليم ضرورة متابعة البريد الإلكتروني لكافة المعلمين الذين اجتازوا كافة المراحل على البوابة وتم توزيعهم على الوظائف المطلوبة بالإدارات التعليمية ،وذلك للتواصل معهم لاستكمال اجراءات التسكين.

وأضافت البوابة بالنسبة للمعلمين الذين لم يستكملوا كافة مراحل التسجيل بضرورة إثبات جدية التسجيل بالبوابة ودفع الرسوم، ليتم السماح لهم بدخول مرحلة التوزيع والمفاضلة حفاظا على أحقيتهم في التعيينات بالوظائف المتاحة شرط استكمال الملفات وتقديم الشهادات المهارية قبل عملية التسكين بالوظائف المتاحة بالإدارات التعليمية.

وفى سياق أخر بدأت المديريات التعليمية تنفيذ الخطاب الصادر من وزارة التربية والتعليم والخاص برفع المستوى المعيشى لمعلمى النظام التعليمى الجديد ومنهم معلمو وموجهو رياض الأطفال وكذلك معلمى وموجهى الصف الأول الابتدائى.

ونص الخطاب أن وزارة المالية قررت تعزيز بند الأجور والمرتبات بوزارة التربية والتعليم بمبلغ 200 مليون جنيه ،وأن هذا الإجراء جاء لدعم منظومة التعليم الجديدة عن الفترة من 1 أكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2020، على أن يتم النظر في تدبير احتياجات المديريات في ضوء موقف التنفيذ الفعلى للباب الأول بموازنة تلك المديريات للعام المالى الحالي.

ووفقا للخطاب وفى إطار حرص الوزارة على نشر مبادئ المساواة بين العاملين في نظام التعليم الجديد، يتم صرف المبالغ الموردة للمديريات بالتساوى طبقا للتخصصات بكل مديرية على معلمى وموجهى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وبحد أقصى 1000جنيه شهريا اعتبارا من 1 أكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2020.

وأشار الخطاب إلى أنه تمت مخاطبة كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة المالية لتعديل توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموقر، وإقرار الحافز لمعلمى وموجهى الصف الثانى الابتدائى حيث أنهم من المشاركين بالفعل في خطة التطوير لهذا العام.