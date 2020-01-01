شاهد.. البرومو الرسمى لحفل توزيع جوائز الكاف لأفضل لاعب فى الغردقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
من جانبه، قال رجل الأعمال كامل أبو على، الخبير السياحى ورئيس جمعية الأستثمار السياحى بالبحر الأحمر، أن هناك جهد كبير من كافة الأطراف لإنجاح الحفل ولفت أنظار العالم بأثره له، موكدا على أن مصر ستفتخر بتنظيم حفل أفضل لاعب كما افتخرت بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، مضيفاً أن هناك تعاون وتنسيق على أعلى مستوى بين كافة الجهات لإنجاح الحفل.
وتابع: أن الحدث سيسهم بشكل كبير فى الدعاية والترويج للسياحة المصرية وخاصة البحر الأحمر، حيث يتابع الحفل حوالى مليار و200 مليون شخص حول العالم بجانب الحضور من مشاهير أفريقيا والعالم، مؤكدا على السعى أن تكون مشاركة مساهير الساحرة المستديرة بالحفل تجربة سياحية رائعة يشاركوا تفاصيلها مع مئات الملايين من متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعى وهو أفضل وسيلة للدعاية السياحية لكافة المدن المصرية وليست الغردقة وحدها.
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