شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة بعنوان "الأمانة والإخلاص طريق البناء والتقدم" والان مع تفاصيل الخبر
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد: إن الحملة تأتى فى إطار الخطة التوعوية الكبيرة التى يقوم بها الأزهر الشريف بشكل غير تقليدى فى التواصل مع الناس، وفى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، وتستهدف الحملة توعية المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بالعديد من القضايا والمشكلات التى يعانى منها المجتمع وتمثل تحديا يعرقل مسيرة التنمية فى الوقت الحالى.
أضاف عيّاد أن الحملة تستهدف بيان أهمية أن يؤدي كل فرد في المجتمع الأمانة الملقاة على عاتقه بأكمل وجه، وأن يكون مسئولًا عن أداء دوره تجاه وطنه والحفاظ عليه والمشاركة في توعية الآخرين بأداء واجباتهم كما ينبغي، ورفض كل ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل مصالح الناس أو يمس حقوقهم.
أشار الأمين العام إلى أن الحملة تتناول أهمية البذل والعطاء والجد والاجتهاد من أجل رفعة الوطن وتنميته والنهوض به؛ حيث تقع على الجميع مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات، وضرورة العمل الجاد لدعم مسيرة التنمية، ودعم جهود الدولة في جميع المجالات للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل طيب للمواطنين المصريين، والعمل المشترك لأجل رفض كل أنواع الفساد التى تقضى على أية إنجازات تقود الوطن ومؤسساته إلى الرقى والتقدم.
كما أكد عيّاد أن المجمع يعمل على التنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والجهات التعليمية والثقافية والرياضية في تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية والدعوية المختلفة التي ينظمها بشكل دوري للحفاظ على استقرار المجتمع ودعم القضايا الوطنية المهمة، مع التركيز على أهمية توعية النشء بالقيم المجتمعية.
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