شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تجرى تدريب عملى على مكافحة تلوث بحرى وحريق بالميناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط إجراء تدريباً عملياً للعاملين على أعمال مكافحة التلوث البحرى بافتراض تعرض المسطح المائى للتلوث، حيث بدأ التدريب بورود بلاغ إلى مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة باكتشاف بقعة زيت بالمسطح المائى أمام رصيف الخدمات البحرية، وعلى الفور تم إبلاغ الإدارات المختصة وجهاز شئون البيئة والدفع بالوحدات والمعدات البحرية المختصة بالتعامل مع مثل هذه الحالات لمحاصرة التلوث حتى تمكنت الوحدات من كشط البقعة الزيتية وإعادة تفريغها فى محطة استقبال الملوثات البترولية، وذلك فى إطار رفع كفاءة العنصر البشرى والتأكد من تمام جاهزية الأفراد والمعدات لمجابهة الأزمات.

وفى سياق متصل أجرت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق مع الشركة العامة للصوامع والتخزين تدريباً عملياً بافتراض نشوب حريق بالخلية رقم 513 بالصومعة الرأسية بالميناء، حيث بدأ التدريب بورود البلاغ لمركز عمليات الهيئة بحدوث شرز كهربائى بأحد سيور الصومعة وتعامل فريق الطوارئ بالشركة بالتنسيق مع الإدارات المختصة والحماية المدنية والتى تعاملت مع الحريق ونجحت فى السيطرة عليه بدون خسائر بشرية أو مادية .

كانت هيئة ميناء دمياط أعلنت أمس كشف حصادها خلال 2019، شاملا إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 680 متر وساحة خلفية 70 ألف متر مربع وعمق 17 متر بتكلفة قدرها 1.365 مليار جنيه مزودة بكافة الخدمات والمرافق وإنشاء مخزن على مساحة 5000 متر وارتفاع 12 متر، بناء لنش مكافحة التلوث مصنوع من سبيكة الألومنيوم بسرعة 12 عقدة ولنش إرشاد مصنوع من سبيكة الألومنيوم بسرعة 20 عقدة بمعرفة جهاز الصناعات بالقوات المسلحة .

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كما شمل كشف حصادها تطوير وتدعيم أرصفة محطة الحاويات الأولى للوصول إلى عمق 17 متر، تدعيم إنارة ساحات الطرق الرئيسية بالميناء من هاى ماستات وكابلات وكشافات ليد وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لتطبيق مفهوم الميناء الأخضر، وتطبيق منظومة التراكي الآني بهدف زيادة معدلات الأداء والوصول إلى زمن انتظار (صفر) في المخطاف الخارجي.