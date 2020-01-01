شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح ذهبية من مطران الكاثوليك مع بداية العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا باسيليوس فوزي مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك أمس صلوات القداس الإلهي في ختام العام الميلادى وذلك بمقر مطرانية الكاثوليك بسوهاج، إذ خصص المطران العظة لنصائح بدء العام الجديد وقدم أربعة نصائح وهى

1- أن نتعلم التحرر من قيودنا الذاتية ومن الهموم والا نفكر كثيراً فى الكلام الجارح وألا نتمسك بالأحزان.

2- التعلق بروح الله الذى يشجعنا على التقدم للأمام.

3- أن نحب الناس، وألا نسئ لأحد. فالمحبة المسيحية لا تعتمد على استحقاق الآخرين.

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4 - أن نحافظ على لساننا، فحاكم نفسه خير من حاكم مدينة.

كانت كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية قد احتفلت أمس برأس السنة الميلادية حيث دأبت على إقامة احتفالات ليلة رأس السنة وقد شهد محيط الكنيسة بالتحرير، تشديدات أمنية، بالتزامن مع توافد الآلاف من الأقباط للاحتفال مساء اليوم

وطالب القس سامح موريس، راعى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، المسيحيين بالكنيسة استقبال السنة الجديدة بالتوبة من الذنوب ووضع هدف أسمى أمام أعينهم لأن رأس السنة تمثل لحظة فاصلة فى حياتنا، تفصل ما مضى وما هو آتٍ، مشيرا إلى أن مولد المسيح غير تاريخ البشرية كلها ليؤرخ التاريخ بيوم ميلاده.

ووصف موريس رأس السنة قائلًا: هذه الليلة هى لحظة فارقة فى حياة كل من قبل المسيح، والبعض يحتفل بالعيد بالهدايا فى رأس السنة، والأفضل أن يزيد المسيح داخلنا.

وشهد محيط كنيستى مارجرحس بالقللى وكنيسة العذراء مريم للكاثوليك، إجراءات أمنية مشددة، بغلق الشارع وتركيب البوابات الإلكترونية، بمساعدة شباب الكشافة الكنسية لرجال الشرطة فى تنظيم وتأمين عملية دخول وخروج المصلين.