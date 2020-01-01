شكرا لقرائتكم خبر عن 7 يونيو امتحانات الدور الأول للثانوية العامة و15 أغسطس الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة، 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019،2020، 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس المقبل.

كانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة، مستمر حتى آخر يطالب يقوم بتسجيل الاستمارة، موضحا أن باب تسجيل الاستمارة لن يغلق الآن ومتواصل حتى تسجيل جميع الطلاب للاستمارة وبحد أقصى بداية الفصل الدراسى الثانى، مطالبة جميع الطلاب بالحصول على كلمة السر والبريد الإلكترونى والدخول على موقع الوزارة لتسجيل الاستمارة والانتهاء منها.

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وأوضحت أنه جارى طباعة الاستمارات الورقية للطلاب وتسليمها للمديريات التعليمية والإدارات والمدارس الثانوى، تمهيدا للبدء فى كتابتها وملئها من قبل الطلاب مع بداية الترم الثانى من العام الدراسى الجارى 2019،2020، مشددة على أن تسجيل الطلاب للاستمارة الإلكترونية سريعا تستطيع الوزارة أن تحدد أعداد الطلاب الذين يرغبون فى دخول الامتحانات، لافتة إلى أن الطلاب الذين قاموا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة منذ العام الماضى لا بد من تسجيل استمارة دخول امتحان جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يستطيع أى طالب دخول الامتحان إلا إذا قام بتسجيل الاستمارة سواء الإلكترونية أو الورقية، مشددة على أنه عقب انتهاء الطلاب من كتابة الاستمارات الورقية تبدأ لجان النظاموالمراقبة فى مراجعة الاستمارات وإعداد أرقام الجلوس من قبل لجان الإدارة على مستوى الجمهورية.

وتابعت الوزارة: أن الوزارة ستقوم بإعلان شروط التقدم للامتحانات وتحديد فئات الطلاب المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة دفعة العام الجارى، خلال الأيام المقبلة، عقب انتهاء مراجعة الكتيب الذى يتضمن شروط وإجراءات التقدم للامتحانات وطباعته.