شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل أوباما تتفوق على ميلانيا ترامب وتفوز بجائزة المرأة الأولى للأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت السيدة ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما للمرة الثانية على التوالى بلقب المرأة الأكثر إعجابًا فى الولايات المتحدة الأمريكية فى إحصاء أجرته مؤسسة جالوب، حيث أظهرت إحصائيات استطلاع الرأي السنوي الذى أجرته المؤسسة، والذى تم إصداره أمس الثلاثاء، أن أوباما كانت أكثر النساء إعجابًا فى البلاد للسنة الثانية على التوالى بنسبة 10% من الأصوات المكتوبة، بينما احتلت السيدة الأولى الحالية ميلانيا ترامب فى المرتبة الثانية بنسبة 5%.

وأظهر استطلاع الرأى السنوى الذى أجرته مؤسسة جالوب الجديدة حصول أوبرا وينفري وهيلاري كلينتون وجريتا ثونبرج على 3٪ من الأصوات، كما تم اختيار ميشيل أوباما كأكثر امرأة تحظى بالإعجاب في العالم في شهر يوليو وفقًا لاستطلاع أجرته YouGov ، متغلبًا على أنجلينا جولي وينفري والملكة إليزابيث الثانية.

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وبالنسبة إلى الرجال، تعادل الرئيس السابق باراك أوباما مع نظيره الحالي دونالد ترامب في قائمة "الرجال الأكثر إثارة للإعجاب" لعام 2019 فى الاستطلاع ذاته، وفقًا لـ"جالوب" حسبما ذكر موقع (إي بي سي نيوز)، ودأبت مؤسسة "جالوب" كل عام منذ عام 1948 على مطالبة الأمريكيين باختيار الرجل والمرأة الأكثر إثارة للإعجاب في العالم.

وقد استندت نتائج العام الجاري إلى استطلاع أجرته "جالوب" في الفترة من 2 إلى 15 ديسمبر ، وحازت ميشيل أوباما على لقب أكثر النساء إثارة للإعجاب في العالم في يوليو 2019، في دراسة سنوية أجرتها شركة "يوجوف" المعنية بعمل الأبحاث والاستطلاعات عبر الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أنّ مذكرات السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما التي حملت عنوان "Becoming" كانت أعلى نسبة كتب مبيعًا عام 2018، وربما تتمكن أوباما قريبًا أيضًا من إضافة جائزة "Grammy" إلى سيرتها الذاتية، إذ رُشحت لجائزة أفضل إصدار صوتى المتوقع أن تُمنح لكتابها "Becoming" أيضًا.