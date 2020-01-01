محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: قالت محافظة القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بأحياء المحافظة بدأت شن حملاتها المكثفة لرفع كافة السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع كل في نطاق حيه. وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الحملات تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية المنشودة وتجنب التكدسات أوقات الذروة على أن يتم إيداع السيارات بمخازن المحافظة المخصصة لذلك بطريق الأوتوستراد.

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كانت هذه تفاصيل خبر إيداعها بمخازن المحافظة.. القاهرة تبدأ حملات رفع السيارات المتهالكة من الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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