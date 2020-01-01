"القباطي".. متحف النسيج المصري يحتفل بأعياد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز معرضاً فنياً تحت عنوان "القباطي" وذلك يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020، بالتعاون مع المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الآثار.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن المعرض يضم ٣٠ قطعة من نسيج القباطي من إنتاج طلاب المعهد في إطار مشروع إحياء نسيج القباطى.

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كما يحاكي القطع المعروضة بعض القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، مشيرا إلى أن المعرض يضم ولأول مرة عددا من قطع النسيج المجسمة وذلك في إطار حرص قطاع المتاحف على إعطاء الفرصة لذوى البصيرة للتعرف والاستمتاع بتاريخ وآثار حضارة مصر العظيمة بشكل عام وفنون نسيج القباطى المختلفة بشكل خاص، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ١٥ يناير ٢٠٢٠.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف، أنه على هامش المعرض سوف يتم تنظيم جوالات لزوار المتحف داخل القاعات المختلفة للمتحف لتعريف الجمهور على نسيج القباطى فى مصر بشكل عام، وقطع النسيج التي تنتمى للفن القبطى بشكل خاص. كما سيقدم القسم التعليمى بالمتحف عددا من الورش الفنية والتعليمية للأطفال طوال مدة المعرض.

وأشار ابو اليزيد، إلى أنه سيتم تنظيم محاضرة بعنوان "إحياء نسيج القباطى" يقدمها الدكتور ابراهيم الخولي مدرس النسيج بالمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبى قير والمشرف على المشروع، وذلك في إطار الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.