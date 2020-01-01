محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن العمل بالأزهر متواصلٌ لاستقصاء جميع الموضوعات والقضايا المعاصرة، بهدف معالجتها بما يتناسب مع المنهج الأزهري الوسطي وسماحة الدين الإسلامي، كقضايا المرأة والإرهاب وغيرها من القضايا المستجدة، مؤكدًا أن الأزهر يعمل على قدمٍ وساق بهدف وضع الحلول الناجعة لهذه القضايا الملحة وغيرها.
من جهته، أشاد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بجهود الأزهر في مجابهة الأفكار المتطرفة وتجديد الخطاب الديني، بصفته المرجعية الإسلامية الأولى في العالم، وتناوله للكثير من القضايا المستجدة والمعاصرة وإزالة ما بها من لبس؛ لدحض ما تحاول الجماعات المتطرفة بثه من أفكارٍ مسمومةٍ تستهدف الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمام الأكبر: العمل بالأزهر متواصل لاستقصاء القضايا المعاصرة ومعالجتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.