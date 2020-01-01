بعد أسبوع من الزفاف.. عريس يطلب فسخ العقد: "فستانها كان عريان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "سعيد. م"، تاجر فاكهة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، من "مها. س"، (30 سنة)، بعد زواج دام لمدة أسبوع فقط، مبررًا: "فستان فراحها طلع عريان خالص، وكمان والدها مش عايز يشارك في مصاريف الفرح".

وقال "سعيد"، 33 سنة، في دعواه التي حملت رقم 278 لسنة 2019، إنه تزوج من "مها" بعد قصة حب استمرت لعام، موضحًا إلى أنه أعجب بشخصيتها التي جعلته يتمسك بالزواج منها.

"اتجوزت اللي بحبها بس مش عايز أكمل معاها".. قالها الزوج، في دعواه بعد مشادات قامت بينهما بعد ليلة الزفاف بسبب الفستان، الذي وصفه بـ"العاري"، مشيرًا "جعلتها تذهب إلى عش الزوجية ولم أزعجها، لكني علمت بأنها لم تقتنع بكلماتي وفقمت بطردها من المنزل.

وتابع "سعيد"، أن والدها رفض التداخل بيننا، وبرر ذلك "بفرحة العمر أو تنكد عليها"، لم تحاول مصالحتي، ولا تبرر ما فعلته ولا تعتذر على سلوكها وتصرفاتها".

Advertisements

وأكمل الزوج:

وأكمل الزوج:" انتظرت أن تعود لمنزل الزوجية، وكلما حاولت التقرب أو أقنعها بغلطها لا تستجيب لكلماته، وفضلت البقاء بمنزل أهلها، وعندما حاولت الطلاق طالبتني بعفش الزوجية ومنزل بأكمله".

وأوضح الزوج في حديثه: "أن الحياة الزوجية بيننا أصبحت مستحيلة، ولا يمكن أن تستمر"، مؤكدًا أنه بعد مرور الوقت والتحدث مع والدها لم تفكر حتى في كلمات الناس عليها ولا تغير نفسها، لكن دون جدوى.

وبعد محاولات الزوج التي باءت بالفشل، لجأ إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى فسخ عقد زواجهما، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.