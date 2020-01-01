لضبط المخالفين.. حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كثفت الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، التواجد المروري ونشر الأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي، وسيارات الاغاثة المرورية، لمواجهة أي أعطال ويتم الاتصال على رقم 01221110000.

وتكثيف رجال مباحث المرور، على المواقف تحت إشراف العميد فواد الطيب مدير المباحث، كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوي الجمهورية بالتواجد المروري وشن الحملات المرورية على المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية، بالتواجد المروري الجدي، والفعال على الطرق السريعة، لتسيير وتسهيل الحركة المرورية.